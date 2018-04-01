13:17 01.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомире неизвестные подорвали зал с игровыми автоматами - ФОТО

В одном из игорных заведений в центре Житомира произошел взрыв. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области.

В Житомире неизвестные подорвали зал с игровыми автоматами - ФОТО

По предварительной информации, группа неизвестных мужчин бросила взрывчатку под двери игорного клуба "Малина", а затем злоумышленнкии скрылись на своем авто. От взрывной волны дверь клуба вылетела наружу, также была повреждена вывеска.

Позже выяснилось, что в помещение могла быть заброшена граната РГД-5. Правоохранители рассматривают несколько версий инцидента, главная - это покушение с целью прекращения коммерческой деятельность предприятия. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Львове прогремел взрыв на Лычаковском кладбище. Никто не пострадал.


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