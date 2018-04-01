В Швейцарии произошел сход огромной лавины

Так, синоптикам удалось установить, что лавина начала сходить вниз из-за существенного перепада температур в регионе. Обвал произошел в горах выше населенного пункта Фишерталь в регионе Гомс. Лыжники решили добраться до вершины хребта в период, когда происходит таяние льдов.

Накануне выхода лыжников в горы альпинысты были предупреждены о "красном" уровне лавинной опасности, однако группа туристов из 5 человек все равно решила выйти в поход. Спустя сутки сотрудники базы не смогли связаться с группой и отправились на их поиски.

В операции также задействован спасательный вертолет. Поисковые работы продолжаются уже несколько десятков часов, однако тела погибших так и не найдены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Японии, в горах Яцугадакэ, лавина накрыла группу альпинистов.