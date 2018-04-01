04:00 01.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В СБУ начали сажать "своих"

Оболонский районный суд Киева приговорил экс-сотрудника службы безопасности к тюремному сроку за смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом передает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В СБУ начали сажать

Столичный суд более трех лет рассматривал дело о вождении в нетрезвом состоянии сотрудника СБУ. Так, в 2015 году отрудник СБУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки BMW X5. 

Он значительно превысил скорость и угодил в электроопору, а также развалил целый ряд клумб. Сам лихач на иномарке сильно не пострадал, а вот его пассажир, который тоже находился в нетрезвом состоянии, погиб на места от потери крови. 

Оболонский райсуд столицы накануне признал виновным водителя BMW X5 и отправил его за решетку сроком на три года. Кроме того, ему назначили выплатить семье погибшего сумму, которую они вынуждены были потратить на ритуальные услуги. Мужчине также запретили в дальнейшем работать в правоохранительных органах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Генеральная  прокуратура Украина возбудила уголовное производство в отношении бандитской группировки, которая занималась организацией убийств политиков и предпринимателей. 


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