В Одессе горят складские помещения - ВИДЕО

При этом склады расположено недалеко от автозаправочной станции. Как сообщил журналистам советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, поступило сообщение о пожаре в Суворовском районе города по Николаевской дороге в помещении столярного цеха.

На данный момент огонь охватил площадь в 300 квадратных метров, но есть высокая вероятность распространения пожара. Сейчас на место прибыли десяти единиц специальной техники для локализации пожара, - заверил он.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в России в воскресенье, 1 апреля, горел деревообрабатывающий завод, расположенный в Бокситогорском районе Ленинградской области. Пожар возник на складе предприятия ММ-Ефимовский, которое принадлежит австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России в Ленинградской области, сообщение о возгорании поступило около семи часов утра.