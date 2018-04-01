13:51 01.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске дебоширы устроили перестрелку - ФОТО

В Ивано-Франковске возле одного из ночных клубов произошла потасовка, которая переросла в перестрелку. Об этом передает патрульная полиция Ивано-Франковской области.

В Ивано-Франковске дебоширы устроили перестрелку - ФОТО

Сообщается, что группа поддатых мужчин решила "помериться" силой в одном из ночных клубов. Причиной для словесной перепалки послужило несогласие группы мужчин с местом жительства нескольких человек, которые заявили, что они проживают в Луганской области. Между фигурантами возникла драка, а далее в ход пошли огнестрелы. 

В результате полиция, прибыв на место происшествия, увидели, как четыре человека садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать. Правоохранители организовали погоню за автомобилями Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, в которых находились виновники пьяного дебоша, все они были задержаны.

В ходе обследование содержимого иномарок был обнаружен целый сонм травматических пистолетов и винтовок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неподалеку от Святошинского суда в Киеве произошла стрельба, в результате которой получили травмы несколько человек. 


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