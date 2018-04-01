В Ивано-Франковске дебоширы устроили перестрелку - ФОТО

Сообщается, что группа поддатых мужчин решила "помериться" силой в одном из ночных клубов. Причиной для словесной перепалки послужило несогласие группы мужчин с местом жительства нескольких человек, которые заявили, что они проживают в Луганской области. Между фигурантами возникла драка, а далее в ход пошли огнестрелы.

В результате полиция, прибыв на место происшествия, увидели, как четыре человека садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать. Правоохранители организовали погоню за автомобилями Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, в которых находились виновники пьяного дебоша, все они были задержаны.

В ходе обследование содержимого иномарок был обнаружен целый сонм травматических пистолетов и винтовок.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неподалеку от Святошинского суда в Киеве произошла стрельба, в результате которой получили травмы несколько человек.