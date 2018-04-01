01:00 01.04.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии перевернулся пассажирский автобус

На одной из трасс федеративной земли Бавария туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Германии перевернулся пассажирский автобус

Сообщается, что водитель автобуса превысил скоростью движение на проблемном участке трассы, что совпало с плохими погодными условиями, в результате чего шофер просто не справился с управлением автобуса.

В туристическом автобусе находились примерно 40 пассажиров, всех их пришлось извлекать из под груды железа с помощью специальной техники. На место происшествия стянулись спасатели, которые использовали гидравлические щипцы и разобрали автобус по частях, чтобы достать пострадавших.

В аварии пострадало 35 человек, 17 из них были срочно госпитализированы, трое попали в реанимационное отделение. 

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс Львовской области в аварию попал пассажирский автобус


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