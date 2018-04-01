В Германии перевернулся пассажирский автобус

Сообщается, что водитель автобуса превысил скоростью движение на проблемном участке трассы, что совпало с плохими погодными условиями, в результате чего шофер просто не справился с управлением автобуса.

В туристическом автобусе находились примерно 40 пассажиров, всех их пришлось извлекать из под груды железа с помощью специальной техники. На место происшествия стянулись спасатели, которые использовали гидравлические щипцы и разобрали автобус по частях, чтобы достать пострадавших.

В аварии пострадало 35 человек, 17 из них были срочно госпитализированы, трое попали в реанимационное отделение.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс Львовской области в аварию попал пассажирский автобус.