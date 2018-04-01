На Закарпатье произошло смертельное ДТП

Инцидент произошел вблизи села Бедевля Тячевского района на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов, где лоб в лоб столкнулись две иномарки - "Hоndа Аccоrd" и "BМW". Виновником аварии был шофер "Hоndа", который хотел совершить обгон впереди идущего автомобиля.

Водитель в темноте не разглядел, что по встречной полосе в этот момент двигался "BМW", оба транспорта при столкновении отбросило на десяток метров. В результате аварии на реанимационном столе погибла 51-летняя жительница. В госпиталь отправились двое детей - 3 и 16 лет, а также оба водителя.

На место происшествия работает следственная экспертиза, которая будет устанавливать все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс на юге Польше разбился автобус с туристами из Чехии.