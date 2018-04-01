17:53 01.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100190153:roman

На Закарпатье произошло смертельное ДТП

На Закарпатье произошло столкновение двух автомобилей. Об этом передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье произошло смертельное ДТП

Инцидент произошел вблизи села Бедевля Тячевского района на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов, где лоб в лоб столкнулись две иномарки - "Hоndа Аccоrd" и "BМW". Виновником аварии был шофер "Hоndа", который хотел совершить обгон впереди идущего автомобиля. 

Водитель в темноте не разглядел, что по встречной полосе в этот момент двигался "BМW", оба транспорта при столкновении отбросило на десяток метров. В результате аварии на реанимационном столе погибла 51-летняя жительница. В госпиталь отправились двое детей - 3 и 16 лет, а также оба водителя. 

На место происшествия работает следственная экспертиза, которая будет устанавливать все обстоятельства инцидента. Возбуждено уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс на юге Польше разбился автобус с туристами из Чехии.

 


Поделиться
Читайте также:
 
Амана Тулеева отправили в отставку Порошенко обсудит с Меркель ситуацию на Донбассе Более 23 процентов украинцев трудятся в "теневом" секторе экономики В США в аварию попал частный самолет
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив