На израильско-палестинской границе вновь произошли столкновения

Сообщается, что палестинские граждане начали провоцировать израильских пограничников, забрасывая последних камнями, кусками металлических прутьев и коктейлями Молотова. Израильские солдаты вынуждены были применить силу для устранения беспорядков.

В результате пострадало более 70 человек, 23 палестинца с серьезными травмами были госпитализированы. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив не допустит, чтобы -кто-либо, особенно со стороны Сектора Газа, пробовал нарушить государственный суверенитет страны. Он вновь обвинил террористическую организацию ХАМАС за организацию беспорядков.

Президент Палестины Махмуд Аббас, считает, что подобные действия Израиля являются грубым нарушением норм международного права.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ВВС Израиля нанесли очередной авиаудар по Сектору Газа.