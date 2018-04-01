Китайские коммерсанты использовали передовые технологии для контрабанды смартфонами

Сообщается, что преступникам удалось вывезти и продать поддельных смартфонов марки iPhone на сумму в 15 млн долларов. Делали они это с помощью беспилотников.

За ночь контрабандисты нагружали дроны грузом и переправляли его через границу. За одну такую "ходку" удавалось перевезти более 15 тыс единиц ценного товара. Главный канал проходил через границу из Гонконга в соседний город Шэньчжэнь. Провинциальные правоохранители изъяли у мужчин несколько сотен беспилотников.

В службе сообщили, что это первый подобный случай массово использования пилотируемой техники в коммерческих целях. Ранее были случаи переправки наркотиков на территорию тюрем, однако это были единичные прецеденты. Теперь в полиции хотят обзавестись "дронами-охотниками", которыми будут отлавливать контрабандные поставки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно над одной из харьковских военных частей проводил разведку беспилотник.