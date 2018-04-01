10:51 01.04.2018 | Происшествия | Новости
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Китайские коммерсанты использовали передовые технологии для контрабанды смартфонами

Таможенная служба Китая провела операцию по ликвидации канала, через который группа лиц переправляла смартфоны. Об этом передает Verge.

Китайские коммерсанты использовали передовые технологии для контрабанды смартфонами

Сообщается, что преступникам удалось вывезти и продать поддельных смартфонов марки iPhone на сумму в 15 млн долларов. Делали они это с помощью беспилотников.

За ночь контрабандисты нагружали дроны грузом и переправляли его через границу. За одну такую "ходку" удавалось перевезти более 15 тыс единиц ценного товара. Главный канал проходил через границу из Гонконга в соседний город Шэньчжэнь. Провинциальные правоохранители изъяли у мужчин несколько сотен беспилотников.

В службе сообщили, что это первый подобный случай массово использования пилотируемой техники в коммерческих целях. Ранее были случаи переправки наркотиков на территорию тюрем, однако это были единичные прецеденты. Теперь в полиции хотят обзавестись "дронами-охотниками", которыми будут отлавливать контрабандные поставки.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно над одной из харьковских военных частей проводил разведку беспилотник.


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