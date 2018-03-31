В Сирии на пехотной мине подорвались бойцы НАТО

Инцидент произошел на западе государства, где базируется небольшой контингент иностранных военных. В ходе проведения разведывательной операции два бойца наткнулись на осколочную мину, которая привела к смерти обеих военных.

Покамест ни одни террористическая группировка не взяла на себя ответственность за содеянное. Ни исключено, что мина могла быть установлена и правительственными войсками президента Ассада, которые уже 7 год ведут борьбу против оппозиционных мятежников.

Напомним, что силы международной антитеррористической коалиции под руководством США противостоят террористам "Исламского государства" с лета 2014 года, когда в руки исламистов попали значительные территории в Сирии и Ираке. Часть военного контингента на данный момент базируется в Иордании.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Германия ведет "двойную игру" в отношении войны в Сирии.