В Польше в аварию попал туристический автобус - ФОТО

Инцидент произошел на автодороге №34 вблизи населенного пункта Свебодзице. Водитель автобуса выехал на встречную полосу и подрезал иномарку.

В результате аварии лекговушка перевернулась и угодила в ров, пассажирский транспорт также несколько раз перевернулся и улетел с проезжей части. В ДТП пострадали 30 туристов из Чехии и Белоруссии, никто не погиб, всем пострадавшим вовремя была предоставлена медицинская помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс Эквадора произошла смертельная авария с участием автобуса. Комиссия по делам транспорта сообщает о 12 погибших, еще 22 человека были срочно госпитализированы, в основном старики и дети. Водитель транспорта погиб на месте.