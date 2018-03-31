21:00 31.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше в аварию попал туристический автобус - ФОТО

На одной из трасс на юге Польше разбился автобус с туристами из Чехии. Об этом передает Onet Wroclaw.

В Польше в аварию попал туристический автобус - ФОТО

Инцидент произошел на автодороге №34 вблизи населенного пункта Свебодзице. Водитель автобуса выехал на встречную полосу и подрезал иномарку. 

В результате аварии лекговушка перевернулась и угодила в ров, пассажирский транспорт также несколько раз перевернулся и улетел с проезжей части. В ДТП пострадали 30 туристов из Чехии и Белоруссии, никто не погиб, всем пострадавшим вовремя была предоставлена медицинская помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на одной из трасс Эквадора произошла смертельная авария с участием автобуса. Комиссия по делам транспорта сообщает о 12 погибших, еще 22 человека были срочно госпитализированы, в основном старики и дети. Водитель транспорта погиб на месте.


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