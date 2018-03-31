22:00 31.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100190114:roman

В Хмельницкой области на взятке попался "слуга Фемиды"

Службы безопасности Украины провели задержание судьи, который злоупотреблял положением с целью получения материальной выгоды. Об этом передает пресс-центр СБУ.

В Хмельницкой области на взятке попался

Сообщается, что судья районного суда требовал у местного жителя одну тыс долларов за принятие негативного решения за незаконное хранение наркотических средств. Мужчина вовремя обратился в полицию, где навел правоохранителей на взяточника.

Сегодня, 31 марта оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц райцентра во время передачи всей суммы взятки.

Сейчас ему угрожает 8-мь и более лет лишения свободы за злоупотребления служебными полномочиями и вымогательство. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины львовской области задержали оперуполномоченного криминальной полиции Мостицкого районного отделения полиции


Поделиться
Читайте также:

  • В воскресенье, 18 марта, в аэропорту "Борисполь" полиция задержала главного государственного инспектора отдела таможенного оформления киевской таможни Государственной фискальной службы и главного государственного инспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям киевской таможни.

  • Высший совет правосудия во вторник, 13 февраля, принял решение об увольнении судьи Подольского районного суда города Киева Натальи Негановой.

  • Народный депутат Надежда Савченко вернулась в здание Верховной Рады, где ей зачитали сообщение о подозрение в подготовке терактов, после чего забрали в здание управления Службы безопасности Украины в Киевской области.
 
В Польше в аварию попал туристический автобус - ФОТО В Австралии разгорелся детективный триллер Команда Трампа "сыта по горло" российской внешней политикой - с Москвой нужно разговаривать с "позиции силы" Трамп больше не хочет участвовать в "сирийской авантюре"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив