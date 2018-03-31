В Хмельницкой области на взятке попался "слуга Фемиды"

Сообщается, что судья районного суда требовал у местного жителя одну тыс долларов за принятие негативного решения за незаконное хранение наркотических средств. Мужчина вовремя обратился в полицию, где навел правоохранителей на взяточника.

Сегодня, 31 марта оперативники спецслужбы задержали злоумышленника на одной из улиц райцентра во время передачи всей суммы взятки.

Сейчас ему угрожает 8-мь и более лет лишения свободы за злоупотребления служебными полномочиями и вымогательство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины львовской области задержали оперуполномоченного криминальной полиции Мостицкого районного отделения полиции.