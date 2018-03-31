СБУ арестовала ОПГ, которая готовила политические убийства

Сообщается, что злоумышленники в течении 2015-2017 года занимались "гастролями" по территории Украины и Молдовы, совершая различные преступления. Члены вооруженной банды, занимались похищением, убийством людей, совершением разбойных нападений и вымогательством, заказным киллерством.

Позже выяснилось, что многие преступления, которые ранее "пылились" на полках следователей были совершены именно этой ОПГ. В ходе идентификации преступников было обнаружено, что на часть мужчин возбуждено уголовное производство в Молдове, где их обвиняют в организации политического убийства бывшего вице-спикера Молдовы.

Следственные действия в отношении банды продолжаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Днепре сотрудники СБУ поймали коммерсантов на финансировании самопровозглашенной ДНР.