Гражданин Германии пытался проскочить через украинскую границу на велосипеде

Инцидент произошел возле пункта пропуска "Смильница". Мужчина на велосипеде пытался "проскочить" украинский пограничный контроль и попасть на территорию нашей страны.

Нелегал сначал было хотел ускользнуть от бдительности сотрудников пограничной службы, однако велосипедный транспорт оказался намного медленнее его автомобильного варианта, и он остановился. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии, никакого заграндокумента у него при себе не было.

Немец утверждает, что хотел на велосипеде доехать до Одессы, а потом обратно вернуться в Германию, в Украине он хотел попасть в качестве туриста. Мужчина был сильно удивлен, когда его задержали, ведь в Европе велосипедный туризм - это довольно развитый бизнес со своей инфраструктурой.

Сейчас немец находится под стражей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на границе с Беларусью пограничники обнаружили в баке машины килограмм кокаина.