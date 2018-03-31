14:58 31.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Гражданин Германии пытался проскочить через украинскую границу на велосипеде

На границе с Польшей украинские пограничники задержали немца, который пытался пересечь границу в обход КПП. Об этом передает пресс-служба Госпогранслужбы.

Гражданин Германии пытался проскочить через украинскую границу на велосипеде

Инцидент произошел возле пункта пропуска "Смильница". Мужчина на велосипеде пытался "проскочить" украинский пограничный контроль и попасть на территорию нашей страны. 

Нелегал сначал было хотел ускользнуть от бдительности сотрудников пограничной службы, однако велосипедный транспорт оказался намного медленнее его автомобильного варианта, и он остановился. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии, никакого заграндокумента у него при себе не было.

Немец утверждает, что хотел на велосипеде доехать до Одессы, а потом обратно вернуться в Германию, в Украине он хотел попасть в качестве туриста. Мужчина был сильно удивлен, когда его задержали, ведь в Европе велосипедный туризм - это довольно развитый бизнес со своей инфраструктурой. 

Сейчас немец находится под стражей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на границе с Беларусью пограничники обнаружили в баке машины килограмм кокаина.


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