10:33 30.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ресторане Харькова расстреляли человека - ФОТО

Вчера вечером, 29 марта, неподалеку от ресторанов Новых Домов Харькова неизвестный мужчина начал стрелять по группе людей, в результате чего погиб один человек и еще один ранен.

В ресторане Харькова расстреляли человека - ФОТО

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, когда компания выходцев из стран Кавказа выходила из ресторана к ним подъехал автомобиль, из которого неизвестный выпустил очередь из автоматического оружия. В результате инцидента погиб один из пострадавших, азербайджанец, еще один человек, грузин, получил огнестрельное ранение.

Кроме того, пулями поврежден автомобиль "Тойота". Так, после сделанного, нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие.

В настоящее время в городе введен план-перехват. Кроме того, сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), а также продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", преступники расстреляли автомобиль, в котором Франку возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией, прямо в центре Рио-де-Жанейро.


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