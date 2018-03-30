В ресторане Харькова расстреляли человека - ФОТО

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, когда компания выходцев из стран Кавказа выходила из ресторана к ним подъехал автомобиль, из которого неизвестный выпустил очередь из автоматического оружия. В результате инцидента погиб один из пострадавших, азербайджанец, еще один человек, грузин, получил огнестрельное ранение.

Кроме того, пулями поврежден автомобиль "Тойота". Так, после сделанного, нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие.

В настоящее время в городе введен план-перехват. Кроме того, сведения о событии внесены в ЕРДР по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), а также продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", преступники расстреляли автомобиль, в котором Франку возвращалась с мероприятия, посвященного борьбе с расовой дискриминацией, прямо в центре Рио-де-Жанейро.