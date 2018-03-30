В Казахстане во время подрыве льда на реке, взрывной волной выбило стекла в домах - ВИДЕО

В результате ударной волной после взрыв выбило стекла в квартирах трех девятиэтажных и одного пятиэтажного домов. При этом пострадали несколько человек.

Как сообщает NUR.KZ, среди пострадавших есть ребенок. Спасатели получили вызов от одной женщины 1956 года рождения и от мужчины 1959 года рождения, у него произошел стресс и стало плохо. Женщина от госпитализации отказалась, - сообщили на станции скорой помощи.

В свою очередь в предприятии "Востоквзрывпром" отметили, что проводят взрывные работы для освобождения реки Иртыш ото льда в соответствии со всеми правилами. Но эффект ударной волны никто не отменял.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Калифорния машина упала с обрыва в море. В результате аварии погибли пять человек. При этом среди жертв трое детей и их приемные родители.