В ДТП в Турции погибли 17 нелегалов

Отмечается, что во время движения микроавтобус врезался в столб и моментально загорелся. Погибли 17 человек, еще 36 получили ранения. В автомобиле находились граждане Афганистана, Пакистана и Ирана, незаконно пересекших турецко-иранскую границу.

Известно, что в транспортном средстве, рассчитанном на 14 пассажиров, находилось более 50 человек.

Очевидцы рассказали, что от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и медики. Пожар быстро потушили. Раненых госпитализировали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на север Германии обрушился сильный снегопад. В результате непогода произошли десятки дорожно-транспортных происшествий. Стихия также привела к остановкам и отмене поездов.