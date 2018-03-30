09:56 30.03.2018 | Происшествия | Новости
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В ДТП в Турции погибли 17 нелегалов

На востоке Турции в провинции Ыгдыр в результате дорожно-транспортной трагедии с участием микроавтобуса, погибло 17 нелегальных работников. Об этом сообщает издание Анадолу.

В ДТП в Турции погибли 17 нелегалов

Отмечается, что во время движения микроавтобус врезался в столб и моментально загорелся. Погибли 17 человек, еще 36 получили ранения. В автомобиле находились граждане Афганистана, Пакистана и Ирана, незаконно пересекших турецко-иранскую границу.

Известно, что в транспортном средстве, рассчитанном на 14 пассажиров, находилось более 50 человек.

Очевидцы рассказали, что от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и медики. Пожар быстро потушили. Раненых госпитализировали.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на север Германии обрушился сильный снегопад. В результате непогода произошли десятки дорожно-транспортных происшествий. Стихия также привела к остановкам и отмене поездов.


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