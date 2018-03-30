12:50 30.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Америке хакеры украли данные 150 млн пользователей

В США произошло одно из наимасштабнейших похищений данных пользователей компьтерными злоумышленииками. Хакеры украли инфорацию 150 млн пользователей спортивного приложения MyFitnesPal.

В Америке хакеры украли данные 150 млн пользователей

Об этом сообщает Reuters.

Американская компания Under Armour Inc потеряла 3% от акций после похищения данных пользователей приложения для дитеты и фитнеса MyFitnesPal, которое принадлежит компании.

Преступление охарактеризовали как одно из пяти крупнейших похищений данных за всю историю. Злоумышленники заполучили доступ к логинам, паролям и электронным адресам пользователей приложения MyFitnesPal.

В частности, отмечается, что хакерам хотя бы не удалось получить доступ к номерам социального страхования, водительских прав и информации о банковских картах.

Сотрудники Under Armor заверили, что работают с фирмами по защите данных и правоохранительными службами.

Компания отказалась сообщить подробности о том, как хакеры зашли в их сеть и похитили данные.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники Департамента киберполиции в Украине вывели на чистую воду  украинского хакера, который состоял участником международной хакерской группировки “Cobalt”.


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