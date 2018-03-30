Российские силовики задержали владельца "Зимней вишни" в Кемерово

Как сообщает в пятницу, 30 марта, Следственный комитет Российской Федерации, Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания.

При этом она, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности, – пояснили в Следком е, добавив, что в ее доме был проведен обыск.

В ближайшее время ей предъявят обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, - заверили в СК.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 марта в кемеровском торговом центре " Зимняя вишня" произошел пожар. В результате трагедии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.