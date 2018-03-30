20:18 30.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Киберполиция отловила опасного хакера: детали и подробности

Киберполиция провела операцию по обнаружению, а затем и задержанию хакера, который распространял вредоносное ПО. Об этом передает киевское управление Департамента киберполиции Нацполиции.

Киберполиция отловила опасного хакера: детали и подробности

Сообщается, что интернет-террорист занимался распространением вредоносного программного обеспечения, которое он выдавал за сайты по майнингу виртуальной валюты. 

Программа вмешивалась в работу серверного оборудования, с последующим несанкционированным копированием баз данных. В результате злоумышленнику удалось украсть более 5 тыс учетных записей различных веб-приложений.

Кроме того, для "маскировки" своей деятельности он создал веб-портал на территории РФ и управлял им при помощи удаленного RDP протокола. Задержанным оказался молодой 22-летний парень родом из Черкащины. 

В прокуратуре ужу открыто уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США произошло одно из наимасштабнейших похищений данных пользователей компьютерными. Хакеры украли информацию 150 млн пользователей спортивного приложения MyFitnesPal.


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