Киберполиция отловила опасного хакера: детали и подробности

Сообщается, что интернет-террорист занимался распространением вредоносного программного обеспечения, которое он выдавал за сайты по майнингу виртуальной валюты.

Программа вмешивалась в работу серверного оборудования, с последующим несанкционированным копированием баз данных. В результате злоумышленнику удалось украсть более 5 тыс учетных записей различных веб-приложений.

Кроме того, для "маскировки" своей деятельности он создал веб-портал на территории РФ и управлял им при помощи удаленного RDP протокола. Задержанным оказался молодой 22-летний парень родом из Черкащины.

В прокуратуре ужу открыто уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.

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