Киберполиция отловила опасного хакера: детали и подробности

Сообщается, что интернет-террорист занимался распространением вредоносного программного обеспечения, которое он выдавал за сайты по майнингу виртуальной валюты.
Программа вмешивалась в работу серверного оборудования, с последующим несанкционированным копированием баз данных. В результате злоумышленнику удалось украсть более 5 тыс учетных записей различных веб-приложений.
Кроме того, для "маскировки" своей деятельности он создал веб-портал на территории РФ и управлял им при помощи удаленного RDP протокола. Задержанным оказался молодой 22-летний парень родом из Черкащины.
В прокуратуре ужу открыто уголовное производство. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в США произошло одно из наимасштабнейших похищений данных пользователей компьютерными. Хакеры украли информацию 150 млн пользователей спортивного приложения MyFitnesPal.