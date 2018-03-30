Бизнесмен из Днепра занимался финансированием сепаратистов – ФОТО

Было установлено, что местный житель вместе с сообщниками организовал нелегальный бизнес в одном из арендованных офисов областного центра.

Система была налажена, несколько раз в неделю в офис приезжали "курьеры" из временно неподконтрольной украинской власти территории, которые доставляли наличные гривны для конвертации в иностранную валюту.

Противоправную деятельность контролировали лидеры одного из незаконных вооруженных формирований ДНР.

В Днепре бывший банковской сотрудник через "старые связи" обеспечивал боевикам нелегальную покупку валюты по курсу ниже установленного Нацбанком. Часть "отмытых" денег направлялась на финансовое и материального обеспечения ДНР.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины провели задержание сотрудника облуправления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.