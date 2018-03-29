В США машина рухнула в море, пять человек погибли

В результате аварии погибли пять человек. При этом среди жертв трое детей и их приемные родители.

Как сообщает в четверг, 29 марта, The Press Democrat, машину обнаружили в еще понедельник. Однако только сегодня вечером полиция объявила о гибели трех детей в возрасте от 14 до 19 лет, а также 38-летних Дженифер и Сары Харт, которые вместе воспитывали шестерых приемных детей.

Спасатели продолжают поиски еще трех детей.

При этом шериф Том Аллман заявил, что остается надежда, дети все же находятся у родственников или друзей и не погибли. Полиция также устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Турции случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие в городе Анкара. Согласно полученными предварительными данными более 20 человек пострадали.