В Сан-Франциско машина въехала в толпу людей, один человек погиб

В результате инцидента один человек погиб. Скорая помощь увезла с травмами еще четверо пострадавших.

Как сообщает Fox News, ссылаясь на заявление местной полиции, водитель совершил "акт физической расправы" в отношении пяти пешеходов, а затем скрылся с места происшествия.

Правоохранители пояснили, что накануне водитель фургона повздорил с людьми на улице, после чего, решив им отомстить, вышел из автомобиля и начал преследовать их, размахивая предметом, похожим на топор.

Людям удалось разоружить мужчину, однако он вновь сел в машину и наехал на тротуар на высокой скорости. В результате наезда пострадали пять человек, но один из них скончался. Вместе с тем в полиции заявили, что не считают инцидент терактом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов в центре города, пострадали 12 человек, некоторые из них - в тяжелом состоянии.