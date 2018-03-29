09:33 29.03.2018 | Происшествия | Новости
100189875:Polishuk

В Сан-Франциско машина въехала в толпу людей, один человек погиб

В американском городе Сан-Франциско в среду вечером, 28 марта, автомобиль наехал на группу людей.

В Сан-Франциско машина въехала в толпу людей, один человек погиб

В результате инцидента один человек погиб. Скорая помощь увезла с травмами еще четверо пострадавших.

Как сообщает Fox News, ссылаясь на заявление местной полиции, водитель совершил "акт физической расправы" в отношении пяти пешеходов, а затем скрылся с места происшествия.

Правоохранители пояснили, что накануне водитель фургона повздорил с людьми на улице, после чего, решив им отомстить, вышел из автомобиля и начал преследовать их, размахивая предметом, похожим на топор.

Людям удалось разоружить мужчину, однако он вновь сел в машину и наехал на тротуар на высокой скорости. В результате наезда пострадали пять человек, но один из них скончался. Вместе с тем в полиции заявили, что не считают инцидент терактом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мельбурне автомобиль наехал на пешеходов в центре города, пострадали 12 человек, некоторые из них - в тяжелом состоянии.


Поделиться
Читайте также:
 
Мэй обсудила с Трампом и Меркель ликвидацию российских шпионских сетей США значительно сократило финансирование бюджета ООН Ryanair даст рабочие места 250 украинским IT-специалистам Заключенные устроили бунт и пожар в тюрьме в Венесуэле, десятки погибших
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив