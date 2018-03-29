14:56 29.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Риге начался серьезный пожар, огонь очень быстро распространяется

Масштабное возгорание началось в районе Румбула в Риге, сегодня 29 марта. Об этом сообщает государственная пожарная-спасательная служба Латвии.

В Риге начался серьезный пожар, огонь очень быстро распространяется

Отмечается, что причиной пожара стало возгорание прошлогодней травы.

На месте происшествия работают 29 единиц пожарной техники. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется.

ГПСС призывает задуматься о последствиях поджигания старника - выгорают большие площади и наносится огромный ущерб природе, гибнут люди.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве прямо возле станции метро "Левобережная" всполыхнул огонь и повалил дым, после чего станция закрыта для пассажиров. Возгорание произошло в одном из столичных магазинов. Источники, спровоцировавшие пожар, определяются.


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