В Пакистане сошел оползень, погибли семь человек

В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере семь человек. Еще три человека получили травмы. Как сообщает Anadolu Agency, ссылаясь на данные местные СМИ, инцидент произошел в регионе Гилгит-Балтистан.

В свою очередь, издание Синьхуа сообщает, что около десяти человек ехали посетить религиозное мероприятие, когда их транспортное средство накрыло грунтом вследствие оползня.

Шесть человек погибли на месте, еще один - скончался от ран по дороге в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Пакистане в городе Суккур в среду, 28 марта, на складе обрушилась крыша. В результате инцидента 13 человек погибли, еще 13 получили ранения.

Пострадавшие доставлены в больницу Обрушение произошло в результате взрыва газа, утечка которого произошла из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе сушильной камеры.