В Пакистане на складе рухнула крыша, 13 человек погибли

В результате инцидента 13 человек погибли. Еще 13 человек получили ранения.

Как сообщили врачи местной больницы журналистам телеканала Geo News, крыша рухнула в результате взрыва газа, утечка которого случилась из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе сушильной камеры. Всех пострадавших доставили в больницы.

Вместе с тем представитель полиции Рори Оваис Муштак отметил, что состояние двоих раненых оценивается как критическое. Владелец и управляющий склада скрылись, но вскоре будут задержаны, - заверил он.

В свою очередь губернатор провинции Синд Мухаммад Зубаир выразил соболезнования погибшим и распорядился обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области в среду вечером, 28 марта, в результате обвала грунта десятилетнего мальчика засыпало землей. Ребенок погиб на месте происшествия. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, в Радеховское отделение полиции позвонили около восьми часов вечера.