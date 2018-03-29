08:32 29.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Пакистане на складе рухнула крыша, 13 человек погибли

В Пакистане в среду, 28 марта, на складе в городе Суккур обрушилась крыша.

В Пакистане на складе рухнула крыша, 13 человек погибли

В результате инцидента 13 человек погибли. Еще 13 человек получили ранения.

Как сообщили врачи местной больницы журналистам телеканала Geo News, крыша рухнула в результате взрыва газа, утечка которого случилась из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе сушильной камеры. Всех пострадавших доставили в больницы.

Вместе с тем представитель полиции Рори Оваис Муштак отметил, что состояние двоих раненых оценивается как критическое. Владелец и управляющий склада скрылись, но вскоре будут задержаны, - заверил он.

В свою очередь губернатор провинции Синд Мухаммад Зубаир выразил соболезнования погибшим и распорядился обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области в среду вечером, 28 марта, в результате обвала грунта десятилетнего мальчика засыпало землей. Ребенок погиб на месте происшествия. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, в Радеховское отделение полиции позвонили около восьми часов вечера.


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