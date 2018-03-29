13:39 29.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области сошел с рельсов поезд с зерном - ФОТО

На Ильичевском зерновом терминале в Одесской области произошла очень серьезная и одновременно знаковая авария. Об этом сообщил директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев на своей странице в соцсети.

В Одесской области сошел с рельсов поезд с зерном - ФОТО

По его словам, на частном подъездном пути к терминалу некая частная структура сформировала грузовой поезд и с помощью маневрового локомотива пыталась переместить груз к месту назначения. Однако с управлением произошло что-то непонятное, что в результате привлекло к серьезным последствиям аварии. 

"На фоне систематических разговоров о допуске "частной тяги" к инфраструктуре железной дороги падение с многометровой высоты локомотива вместе с гружеными зерном вагонами свидетельствует явно не в пользу нововведения", – отметил он.

Как считает Рязанцев, для получения "частной тяги" компаниям необходимо научиться управлять тем, что уже есть, – маневровой тягой.

Жертв на этот раз нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на 20 км перегона Гусятин - Копычинцы в Тернопольской области  сошли с рельсов два вагона дизель-поезда. Это случилась из-за похищения материалов верхнего строения пути грабителями накануне.


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