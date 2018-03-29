В Малайзии коррупционера побьют палками

Об этом сообщает пресс-служба местных правоохранителей.

Сообщается, что в штате Малакка капрал Муса Дави нес военную службу в учебном центре особого назначения. Правоохранительные органы запустили проверку его действий, в ходе которой им удалось обнаружить, что мужчина незаконно производил поддельные командировочные удостоверения, а также проездные документы.

По итогам его длительных злодеяний, в течении нескольких месяцев мужчина пополнил на свой счет на внушительную сумму. Задержанный военный полностью признал свою вину.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом ожидают от украинской власти конкретных шагов в борьбе против коррупции в Украине.