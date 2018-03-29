19:37 29.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Малайзии коррупционера побьют палками

В Малайзии военнослужащий в связи с коррупционными действиями получил 197 лет тюрьмы. Он получил взятку в размере 11,9 тысяч долларов государственных средств. Также злоумышленника накажут 79 ударами палками.

В Малайзии коррупционера побьют палками

Об этом сообщает пресс-служба местных правоохранителей.

Сообщается, что в штате Малакка капрал Муса Дави нес военную службу в учебном центре особого назначения. Правоохранительные органы запустили проверку его действий, в ходе которой им удалось обнаружить, что мужчина незаконно производил поддельные командировочные удостоверения, а также проездные документы.

По итогам его длительных злодеяний,  в течении нескольких месяцев мужчина пополнил на свой счет на внушительную сумму. Задержанный военный полностью признал свою вину.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", депутаты Европарламента вместе с Еврокомиссаром по Европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ганом ожидают от украинской власти конкретных шагов в борьбе против коррупции в Украине.


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