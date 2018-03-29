В Хмельницком ночью горело общежитие

Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС.

Как сообщается 29 марта в 1:54 в Службу спасения "101" позвонили с уведомлением, что в городе Хмельницкий на улице Тернопольская всполыхнул огонь в одной из комнат четырехэтажного общежития Хмельницкого торгово-экономического колледжа.

На место случившегося были отправлены пожарно-спасательные подразделения первого государственного пожарно-спасательного отряда по повышенному номеру вызова.

Пожарные провели разведку и оперативно начали тушение пожара. Специалисты совместно с администрацией общежития спасли с использованием механических лестниц 27 студентов, а эвакуировано было 77.

104 человека временно поселили в Хмельницкий торгово-экономический колледж по ул. Каменецкая, 114. В другое общежитие их перевезли автобусами Главного управления ГоСЧС и одного из хмельницких коммунальных предприятий.

Окончательно ликвидировали пожар в 2:03 на площади 17 кв.м и ликвидирован в 2:14. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. Благодаря оперативным действиям спасателей на пожаре никто не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ночь на 28 марта в Днепре вспыхнула крыша жилого дома.