12:15 29.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100189889:test

В Хмельницком ночью горело общежитие

В общежитие Хмельницкого торгово-экономического колледжа ночью, 29 марта, произошло возгорание, которое привело к пожару. Работники пожарной службы во время тушения огня в общежитии, спасли 27 и эвакуировали 77 студентов.

В Хмельницком ночью горело общежитие

Об этом сообщила пресс-служба ГоСЧС.

Как сообщается 29 марта в 1:54 в Службу спасения "101" позвонили с уведомлением, что в городе Хмельницкий на улице Тернопольская всполыхнул огонь в одной из комнат четырехэтажного общежития Хмельницкого торгово-экономического колледжа.

На место случившегося были отправлены пожарно-спасательные подразделения первого государственного пожарно-спасательного отряда по повышенному номеру вызова.

Пожарные провели разведку и оперативно начали тушение пожара. Специалисты совместно с администрацией общежития спасли с использованием механических лестниц 27 студентов, а эвакуировано было 77.

104 человека временно поселили в Хмельницкий торгово-экономический колледж по ул. Каменецкая, 114. В другое общежитие их перевезли автобусами Главного управления ГоСЧС и одного из хмельницких коммунальных предприятий.

Окончательно ликвидировали пожар в 2:03 на площади 17 кв.м и ликвидирован в 2:14. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники и 16 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. Благодаря оперативным действиям спасателей на пожаре никто не пострадал.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ночь на 28 марта в Днепре вспыхнула крыша жилого дома.


Поделиться
Читайте также:

  • Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на глазах у участников митинга опустился перед людьми на колени и попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в торговом центре “Зимняя вишня”. Об этом сообщает РИА Новости.

  • Сегодня ночью, 27 марта, случилось возгорание в студенческом общежитии № 3, где проживают студенты "Днепровской политехники". На место происшествия прибыли спасатели дежурного отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части, несколько экипажей патрульной полиции и "скорая помощь". 

  • В Хмельницкой атомной электростанции, сегодня ночью 7 ноября, отключили от энергосети первый блок для проведения планового капитального ремонта.
 
Кабмин продлил сроки отключения аналогового вещания – ФОТО Кабмин продлил сроки отключения аналогового вещания – ФОТО Россия в трауре по жертвам пожара в торговом центре, некоторые скандируют: "Коррупция убивает!" Цветы в Киеве начнут высаживать не раньше мая
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив