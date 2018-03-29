01:30 29.03.2018 | Происшествия | Новости
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В Британии ноутбук "устроил" пожар и в офисе - ВИДЕО

В британском городе Летчуэрт ноутбук, оставленный заряжаться на рабочем столе, "устроил" пожар.

В Британии ноутбук

Прибор загорелся и сжег первый этаж офиса. Как сообщает New York Post, ссылаясь на словам владельца компании, а также сгоревшего ноутбук, еще днем он сидел за этим столом.

Ночью мужчина проснулся от сигнала тревоги, который вызвал огонь. Он обратился к экстренным службам, а потом - побежал в офис тушить пламя.

К тому времени, как прибыли спасатели, предприятию уже был нанесен ущерб. Все здание было в дыму, первый этаж полностью разрушен, весь инвентарь сгорел.

Он утверждал, что это происшествие могло бы не только изувечить офис, но и убить его самого.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лондоне в метро прогремел взрыв. Инцидент произошел на станции Tower Hill. Полиция эвакуировала всех пассажиров станции. Как сообщается The Independent, тут сработало зарядное устройство телефона после чего произошел взрыв. Вместе с тем британская полиция не рассматривает "небольшой взрыв", который вызвал пожарную тревогу как подозрительную.


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