Под Киевом столкнулись два автомобиля и маршрутка, есть пострадавшие - ФОТО

В результате аварии пострадали девушка и мужчина. Скорая помощь увезла пострадавших, девушку - водителя Honda с ушибами грудной клетки и пассажира Hyundai в больницу с переломанными пальцами руки.

Как сообщают очевидцы, столкнулись автомобили Honda, Hyundai и маршрутка. К счастью на момент аварии в маршрутке пассажиров не было.

По предварительным данным водителя Honda занесло на мокрой дороге, вследствие чего авто врезалось сначала в маршрутку, а после и в автомобиль Hyundai. Свидетели также рассказали, что маршрутка "Богдан" двигалась в сторону Киева.

В этот момент по встречной полосе двигалась Honda. Ее водитель не справившись с управлением на мокрой дороге и его машину вынесло на встречную полосу. Она зацепила в бок маршрутку, разодрала всю обшивку и автомобиль начало крутить по дороге. После этого Honda влетела в "лоб" Hyundai, двигающимся вслед за "Богданом".

Движение в сторону Киева затруднено - там образовалась огромная пробка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области во вторник, 27 марта, школьный автобус с детьми съехал в кювет. В результате происшествия одна из старшеклассниц получила травму. Девушку скорая помощь увезла в больницу.