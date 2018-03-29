Под Черкассами боец АТО взорвал гранату в доме

Тут участник антитеррористической операции взорвал гранату в жилом доме. К счастью, в результате взрыв жертв и пострадавших нет.

Как сообщает областная полиция, уже на месте происшествия сотрудники полиции установили, что во время распития спиртных напитков хозяин дома, который приехал из зоны проведения АТО, достал гранату, чтобы похвастаться ею перед своими товарищами и вынул из нее кольцо. Не зная, что делать с гранатой, мужчина бросил ее, от чего в доме произошел взрыв.

После взрыва мужчина попытался сбежать, однако правоохранители его нашли и задержали. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Новые Петровцы Киевской области взорвалась граната. В результате инцидента три человека получили ранения. Мужчина подъехал на авто к дому местного жителя, с которым у него был конфликт, перелез через забор, бросил гранату Ф-1 на во двор и убежал.