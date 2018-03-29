На Львовщине ребенка засыпало землей, мальчик погиб

Ребенок погиб на месте происшествия. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, в Радеховское отделение полиции позвонили около восьми часов вечера.

Уже на месте правоохранители установили, что недалеко от одного из домов дети копали землянку для игры. Внезапно пласт почвы упал и засыпал одного из них. Поняв, что сами они вытащить его не смогут, дети позвали на помощь взрослых.

К сожалению, когда мальчика нашли, он уже не подавал признаков жизни. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Любашевка Одесской области обвалилась железобетонная балка и крыша одноэтажного нежилого здания, где был ребенок. Об этом сообщает пресс-службе ГосЧС в Одесской области.