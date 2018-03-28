23:47 28.03.2018 | Происшествия | Новости
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В российском Следкоме озвучили основную версию пожара в Кемерово

В Следственном комитете Российской Федерации в среду вечером, 28 марта, озвучили основную версию пожара в торговом центре в Кемерово.

В российском Следкоме озвучили основную версию пожара в Кемерово

При этом там заверил им, что версия поджога маловероятна. Как рассказал глава СК Александр Бастрыкин, выдвигаются две основные версии - это неисправность системы противопожарной безопасности и самоподжог с помощью открытого огня.

При этом Бастрыкин отметил, что вторая версия выдвигается лицами, которые привлекаются к уголовной ответственности.

Однако результаты показывают, что это маловероятная версия. Большее значение, более перспективная, более важная и более достоверная - это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания, - уверен глава СК.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 марта в Кемерово в ТРЦ Зимняя вишня произошел пожар. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.


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