В российском Следкоме озвучили основную версию пожара в Кемерово

При этом там заверил им, что версия поджога маловероятна. Как рассказал глава СК Александр Бастрыкин, выдвигаются две основные версии - это неисправность системы противопожарной безопасности и самоподжог с помощью открытого огня.

При этом Бастрыкин отметил, что вторая версия выдвигается лицами, которые привлекаются к уголовной ответственности.

Однако результаты показывают, что это маловероятная версия. Большее значение, более перспективная, более важная и более достоверная - это неисправность системы пожаротушения, профилактики и ликвидации очага возгорания, - уверен глава СК.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 марта в Кемерово в ТРЦ Зимняя вишня произошел пожар. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.