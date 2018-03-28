18:31 28.03.2018 | Происшествия | Новости
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В порту Италии взорвались химикаты

На западном побережье Токаны в итальянском портовом городе Ливорно в среду, 28 марта, произошел сильный взрыв.

В порту Италии взорвались химикаты

Об этом сообщает издание La Repubblica.

Взорвалась цистерна с химикатом метилацетатом прямо во время проведения профилактических ремонтных работ.

В следствии случившегося два работника погибли, третий пострадал, но остался жив. В данный момент медики наблюдают его в критическом состоянии.

Как сообщается, двое рабочих были сотрудниками компании, специализирующейся на мелиорации земель. Один из погибших был абсолютно поражен взрывом и мгновенно умер на месте. Второй еще был жив по экстренномцу приходу докторов, однако им не удалось спасти его жизнь.

На месте взрыва проводят работы две пожарные бригады и кареты "Скорой помощи". Зона места происшествия полностью эвакуирована.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Сомали возле парламента прогремел взрыв, погибли три человека.


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