В Кировоградской области школьный автобус столкнулся с тепловозом

К счастью, никто из детей не пострадал. Как сообщает пресс-служба Одесской железной дороги, инцидент произошел на регулируемом перегоне Капустино - Виска когда водитель школьного автобуса Эталон, в салоне которого находилось десять школьников, пытался переехать через рельсы.

Сначала он остановился перед запрещающим знаком световой и звуковой сигнализации, но потом по неизвестным причинам, выехал на переезд, где его зацепил тепловоз, который двигался со скоростью 77 километров в час. При этом по предварительным данным, поезд якобы двигался после запрещающего светового и звукового сигнала.

В результате столкновения повреждены топливный бак и некоторые элементы экипажной части тепловоза, а также кузов путеизмерительного вагона. В автобусе поврежден бампер, левое крыло и левая фара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева перевернулся грузовик. В результате аварии произошло столкновение сразу семи автомобилей. На этот раз пострадавших не обнаружено.