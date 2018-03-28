В Бразилии неизвестные обстреляли кортеж бывшего президента Лулы да Силвы

При этом под пути попали два из трех автобусов кортежа. Как сообщив в своем Twitter сам Лула да Силва, инцидент произошел на юге страны по дороге между городами Кедас-ду-Игуасу и Ларанджейрас-ду-Сул".

Стреляли как минимум три раза. В результате происшествия пострадали два автобуса, в которых ехали журналисты. Автобус с самим Лулой не пострадал. Кроме того, на дороге были установлены шины, чтобы пробить колеса.

Бывший президент также утверждает, что кортеж преследовала группа фашистов. По его словам, ранее они уже закидывали его яйцами и камнями, теперь же обстреляли автобус.

Напомним, как собщал УРА-Иформ, Лулу да Силву обвинили в препятствовании следствию по делу о хищениях в государственной нефтегазовой компании Petrobras. Как отмечается, федеральный судья Рикарду Лейти официально предъявил экс-президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве обвинения.