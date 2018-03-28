Под Тернополем два вагона сошли с рельсов

Об этом сообщает Укрзализныця в среду, 28 марта.

Отмечается, что сошли с рельсов два вагона пригородного поезда №6285 Гусятин - Чертков.

К счастью, на этот раз никто из пассажиров и работников железной дороги не пострадал. Позже всех пассажиров доставили по месту назначения.

Движение временно перекрыли и восстановили около 21:00 после завершения аварийно-восстановительных работ на участке.

Об этом инциденте сообщили в прокуратуру и СБУ. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава "Железных дорог Молдовы" Юрие Топалэ анонсировал запуск обновленного маршрута поезда с 30 марта 2018, маршрутом Кишинев-Одесса.