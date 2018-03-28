В аэропорту Тель-Авива столкнулись самолеты

Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Соответственно с полученной информацией, во время буксировки самолет авиакомпании Germanwings задел лайнер израильского авиаперевозчика El Al, который в этот момент как раз готовился к вылету.

Рейс был отменен. Инцидент обошелся без пострадавших, а всех пассажиров на борту после столкновения оперативно эвакуировали.

В данный момент на месте проишествия находятся эксперты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Турции разбился военный самолет, истребитель F-16, который потерпел крушение во время учебного полета в провинции Невшехир.