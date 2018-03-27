В Житомирской области полиция обнаружили 200 единиц ворованной военной техники - ФОТО

Тут были БТРы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, кунги, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и на воде. Вся техника была ворованная, а объявления о продаже были размещены в Интернете.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, правоохранители также нашли значительное количество запчастей к технике, аккумуляторные батареи, шины и прочее. На схему хищения специальной техники и транспортных средств вышли во время расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

В настоящее время устанавливается кому принадлежала эта техника и состояли ли она на учете в воинских частях.

Полиция открыла уголовное дело по статье Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Черниговской области совместно с киберполицией провели сложнейшую операцию по поимке хакеров, взламывающих банкоматы. По предварительной информации, группа лиц использовало неизвестное ПО и устройства для получения доступа к сервисному разъему, куда они запускали вредоносный вирус, меняющий числа в банкомате на шестизначные и выдававший деньги без дисконтной карты.