15:59 27.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области столкнулись семь авто - ФОТО, ВИДЕО

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи Чугуева перевернулся грузовик "Рено", вследствие чего произошло столкновение из семи автомобилей. На этот раз пострадавших не обнаружено.

В Харьковской области столкнулись семь авто - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

На месте правоохранители выяснили, что транспортные средства получили механические повреждения. Всего в ДТП попали три грузовика - "Вольво", МАН, "Рено", две легковушки - ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, внедорожник "Сузуки" и микроавтобус "Опель".

В результате аварии около часа было затруднено движение транспорта.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепровском районе столицы случилась страшная авария, с участием легкового автомобиля Renault и фуры. Как утверждают очевидцы дорожно-транспортного происшествия, Renault хотел обогнать автомобиль, однако не справился с управлением и влетел в фуру.


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