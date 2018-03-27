В Кемерово во время пожара погиб 41 ребенок

Всего в пожаре погибли 64 человека. По состоянию на утро вторника, 27 марта, опознаны 25 погибших. Как сообщает ТАСС, сегодня утром инициативная группа родственников также осмотрела морг с телами погибших.

По словам одного из них, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали, мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках, - сказал мужчина на митинге в центре Кемерово.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в российском Кемерове, где накануне произошел пожар в торгово-развлекательном центре " Зимняя вишня", люди вышли на улицу с протестами. Несколько тысяч человек на митинге во вторник, 27 марта, требуют отставки властей. Как сообщает "Эхо Москвы", сейчас толпа народа пришла к зданию областной администрации. Люди требуют рассказать им правду о пожаре, поскольку уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом официально сообщают.