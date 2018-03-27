В Кемерово тысячи людей потребовали отставки властей - ВИДЕО

Несколько тысяч человек на митинге во вторник, 27 марта, требуют отставки властей. Как сообщает "Эхо Москвы", сейчас толпа народа пришла к зданию областной администрации. Люди требуют рассказать им правду о пожаре, поскольку уверены, что погибших гораздо больше, чем об этом официально сообщают.

При этом родственники погибших рассказывают, что тела им выдают только под расписку о неразглашении информации о пожаре.

Вместе с тем представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что полиция задержала охранника торгового центра, который после получения сигнала о возгорании отключил систему оповещения.

Помимо него были задержаны еще четыре человека. Следователи уже допросили технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию, - рассказала она, добавив, что

задержанному охраннику могут инкриминировать статью Уголовного кодекса российской Федерации Нарушение требований пожарной безопасности. Это преступление относится к категории тяжких, а санкция статьи предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня", по последним данным, погибли 64 человека. Еще 52 человека пострадали. В соцсетях распространяются сообщения, что на самом деле жертвами пожара стали несколько сотен человек, но власти опровергают эти данные.