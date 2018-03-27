В Кемерово снова пожар

Об этом во вторник, 27 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Как указано в сообщении, спасателям отдали приказ как можно скорее покинуть часть помещений.

Также сообщается, что к очагу оперативно подают пожарные стволы. Стало известно, что из-под одного из эскалаторов на первом этаже пошел дым.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на глазах у участников митинга опустился перед людьми на колени и попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерово после трагедии в торговом центре “Зимняя вишня”.