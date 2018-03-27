В Каталонии митингующие перекрыли десятки дорог - ФОТО

Как отмечается, участники забастовки протестуют против задержания испанскими властями региональных политиков и выдачи ордера на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона, а также четверых бывших членов его правительства.

Митингующие требуют освободить задержанных политиков. В настоящее время полиция пытается оттеснить людей.

При этом службы дорожного движения региона сообщили, что с сегодняшнего утра полностью заблокировано движение на автомагистрали, проходящей через Барселону и Жирону в направлении города Фигерас, вблизи границы с Францией.

Кроме того, из-за действий манифестантов было прервано железнодорожное сообщение на путях в другом крупном городе региона — Жироне. Всего из-за протестов в Каталонии затруднено или приостановлено движение по нескольким десяткам дорог.

Стоить добавить, что в каталонской столице общественный транспорт пока работает в штатном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Каталонии начались протесты против ареста Пучдемона. В то же время в Жироне несколько десятков сторонников независимости Каталонии собрались под представительством испанского правительства и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской.