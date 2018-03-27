В Днепре горело студенческое общежитие - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как выяснилось, пожар начался в одной из комнат, котороя расположенная на 10-м этаже. К счастью, никто из студентов и сотрудников общежития не пострадал.

Спасатели эвакуировали 22 человека из здания на проспекте Гагарина.

По словам сотрудников ГСЧС, огнетушители и пожарные рукава, которые находятся в общежитии, были полностью исправны. Поэтому, им пришлось использовать их по время ликвидации пожара.

Сейчас весь этаж общежития залит водой, а в помещении слышен сильный запах гари. Тем не менее, студенты не останутся без ночлега: на 10-м этаже практически никто не живет.

В настоящее время причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Полтавской городской свалки возник пожар. Спасатели уже более суток не могут справится с возгоранием твердых бытовых отходов в селе Макуховка.