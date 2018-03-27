11:56 27.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре горело студенческое общежитие - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня ночью, 27 марта, случилось возгорание в студенческом общежитии № 3, где проживают студенты "Днепровской политехники". На место происшествия прибыли спасатели дежурного отделения 1-й государственной пожарно-спасательной части, несколько экипажей патрульной полиции и "скорая помощь". 

В Днепре горело студенческое общежитие - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщили в ГСЧС.

Как выяснилось, пожар начался в одной из комнат, котороя расположенная на 10-м этаже. К счастью, никто из студентов и сотрудников общежития не пострадал. 

Спасатели эвакуировали 22 человека из здания на проспекте Гагарина.

По словам сотрудников ГСЧС, огнетушители и пожарные рукава, которые находятся в общежитии, были полностью исправны. Поэтому, им пришлось использовать их по время ликвидации пожара.

Сейчас весь этаж общежития залит водой, а в помещении слышен сильный запах гари. Тем не менее, студенты не останутся без ночлега: на 10-м этаже практически никто не живет.

В настоящее время причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на территории Полтавской городской свалки возник пожар. Спасатели уже более суток не могут справится с возгоранием твердых бытовых отходов в селе Макуховка. 


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