10:55 27.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Полтавой горит свалка - ФОТО

На территории Полтавской городской свалки возник пожар.

Под Полтавой горит свалка - ФОТО

Спасатели уже более суток не могут справится с возгоранием твердых бытовых отходов в селе Макуховка. Как сообщал во вторник, 27 марта, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании поступила накануне около девяти часов утра.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь уже охватил площадь в 200 квадратных метров. Вчера около полудня спасателям удалось локализовали возгорание, вместе с тем по состоянию, на утро сегодняшнего дня возгорание было ликвидировано только на 150 квадратных метрах.

Работы по тушению пожара продолжаются, с огнем борются 13 спасателей с помощью трех единиц спецтехники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в воскресенье, 25 марта, произошел пожар в троллейбусном депо. В результате инцидента пострадала женщина-водитель. Она получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения.


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