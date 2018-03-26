В Запорожской области мужчина пытался забраться в воинскую часть

Как указано в сообщении, по предварительной информации, мужчина, который оказалася жителем с. Новобогдановка Мелитопольского района Запорожской области, вместе с собакой преодолел ограждение аэродромного поля и направлялся в сторону складов вооружения. Задержанный нарушитель 1978 года рождения.

Его заметил военнослужащий и оперативно доложил об этом дежурной части. Мужчина побежал, как только заметил военного. Патрульный подал команду "Стой, буду стрелять". Нарушитель не выполнил требования остановиться.

Тогда солдати совершил предупредительный выстрел вверх, после чего мужчина остановился и был задержан.

Во время осмотра у задержанного не было при себе документов, удостоверяющих личность, оружия и взрывчатых веществ не обнаружено. Нарушитель был передан представителям Национальной полиции.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Запорожской области машина с беременной женщиной и двумя детьми слетел в кювет.