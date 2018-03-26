14:50 26.03.2018 | Происшествия | Новости
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В России на Ленинградском шоссе произошло ДТП

В России в Московской области на 24 километре Ленинградского шоссе произошло столкновение легкового автомобиля и двух грузовиков. Есть один пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Москвы.

В России на Ленинградском шоссе произошло ДТП

Как сообщают сотрудники пресс-службы, в понедельник, 26 марта, в 12:05 по московскому времени произошло дорожно-транспортное происшествия. В нем участвовали автомобиль BMW и две фуры.

В следствии столкновения пострадал один человек. О состоянии потерпевшего информации не поступало.

По заявлению сотрудников пресс-службы, на данный момент три полосы перекрыты. Автомобильное движение ограничено. Работают сотрудники ГИБДД, предоставляя бесперебойное движение автотранспорта.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Луцке произошла авария с участием двух маршрутных такси. В результате дорожно-транспортного происшествия получили ранения одиннадцать человек.


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