21:58 26.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе полицейская машина упала с моста

В Одессе в понедельник, 26 марта, с Горбатого моста упал полицейский автомобиль.

В Одессе полицейская машина упала с моста

К счастью, ник то во время происшествия не пострадал. Как сообщает пресс-секретарь патрульной полиции города Алла Марченко, после инцидента два сотрудника полиции обратились за медицинской помощью.

Пострадал также полицейский автомобиль. Причина дорожно-транспортного происшествия пока неизвестна.

По факту инцидента проводится служебная проверка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Вознесенск Николаевской области сотрудники спасательных служб вытащили на буксире автобус, застрявший в яме, полной льда. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Автобус Mercedes, который двигался маршрутом Херсон-Москва, застрял одним задним колесом в дорожной выбоине, которая замерзла в связи с погодными условиями.


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